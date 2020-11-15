محافظ الدقهلية: تعطيل الدراسة غدا في هذه الحالة (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعرضت لكمية كبيرة من السيول والأمطار أمس، لم تحدث بمثل هذا الحجم منذ فترة طويلة.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار تركزت على مركزي المنصورة وبلقاس، حيث صاحب سقوط الامطار حبات من البرد، مضيفا أنه تم الدفع بكل عربات شفط المياه التي تمتلكها الوحدات المحلية، وشركة المياه.

وأضاف أنه تم نزح المياه خلال ساعتين، معلقا: "نزل على المنصورة تلج جامد مش جليد وكان بيعمل صوت"، لافتا إلى أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم جاء لمصلحة الطلاب، منوها بأنه إذا استمرت موجة الطقس السيىء بنفس الوضع سيتم تعطيل الدراسة غدا.

إقرأ أيضا..
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية. 

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.

وأضافت أن العالم كله تأثر بتغيرات مناخية، ومنها مصر، حيث أصبح معتادا أن نشهد تساقط حبات البرد مع وجود سحب رعدية، منوهة بأن هذه الظواهر ليست دليلا على أننا سنشهد شتاء مختلف عن الأعوام الماضية، حيث لا يوجد مؤشرات أن الشتاء القادم مختلف، معلقة: "هيكون شتاء عادي جدا". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية تعطيل الدراسه بوابة الفجر الفجر الدراسة

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تكشف الأعراض التي ظهرت على محمد صلاح عقب إصابته بالكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد فاروق يكشف حقيقة انتقاله للنادي الأهلي

منذ 39 دقيقة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعة و نصف

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأرصاد: طقس الـ24 ساعة المقبلة حرج جدا (فيديو)

"الأرصاد" تناشد المواطنين بسبب موجة انخفاض في الطقس

نائب وزير الإسكان: 4 آلاف عامل مشاركين في سحب الأمطار

شركة المياه لـ"المواطنين": "اللي عنده مشوار مش مهم يأجله"

"الاستشعار عن بعد" تكشف تفاصيل ما سيحدث في طقس الأيام المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض