محافظ الدقهلية: تعطيل الدراسة غدا في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعرضت لكمية كبيرة من السيول والأمطار أمس، لم تحدث بمثل هذا الحجم منذ فترة طويلة.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار تركزت على مركزي المنصورة وبلقاس، حيث صاحب سقوط الامطار حبات من البرد، مضيفا أنه تم الدفع بكل عربات شفط المياه التي تمتلكها الوحدات المحلية، وشركة المياه.





وأضاف أنه تم نزح المياه خلال ساعتين، معلقا: "نزل على المنصورة تلج جامد مش جليد وكان بيعمل صوت"، لافتا إلى أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم جاء لمصلحة الطلاب، منوها بأنه إذا استمرت موجة الطقس السيىء بنفس الوضع سيتم تعطيل الدراسة غدا.





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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.



