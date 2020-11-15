بعد تخفيض أسعار الفائدة .. مؤشرات البورصة ترتفع بشكل جماعي مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزى المصري يوم الخميس الماضي عن تخفيض الفائدة على الإيداع و الإقراض بخمسين نقطة أساس ( 0.5%) و الذى سيصب لصالح العديد من القطاعات و أهمها القطاع العقارى مع نشاط التمويل العقارى ، و كذلك قطاع الموارد الأساسية من حديد و اسمنت و أسمدة و بتروكيماويات مع اعلام الحكومة تخفيض الغاز من يناير المقبل.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13025 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2921 نقطة.



