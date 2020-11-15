بعد تخفيض أسعار الفائدة .. مؤشرات البورصة ترتفع بشكل جماعي مع بداية التعاملات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزى  المصري  يوم الخميس الماضي عن تخفيض الفائدة على الإيداع و الإقراض بخمسين نقطة أساس ( 0.5%) و الذى سيصب لصالح العديد من القطاعات و أهمها القطاع العقارى مع نشاط التمويل العقارى ، و كذلك قطاع الموارد الأساسية من حديد و اسمنت و أسمدة و بتروكيماويات مع اعلام الحكومة تخفيض الغاز من يناير المقبل.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13025 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2921 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات نهاية الأسبوع  الماضي على ارتفاعات جماعية للمؤشرات ، لينهى  المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 0.18% عند 11017 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنبة 0.78% عند 1972 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت 1.677 مليار جنيه بحجم تداول 506 مليون سهم من خلال 54237 صفقة بمخطط سيولة للشراء 46%،  بالتداول على 193 ورقة مالية ربحت منها 114 ورقة و تراجعت 51 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 28 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى 1.039 مليار جنيه مسجلا 628.984 مليار جنيه.

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