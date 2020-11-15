شوبير يفتح النار على مُنتقدي أداء المنتخب

إنتقد أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر الأشخاص الذين إنتقدوا أداء الفراعنة في مباراة توجو التي حسمها الفراعنة بالفوز بهدف مقابل لا شيء يوم أمس السبت.









وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: " الفوز أهم من الأداء والمنتخب نجح في تصدر المجموعة مناصفة مع جزر القمر ويجب على المُنتقدين إغلاق أفواههم خاصةً أن البدري ورفاقه تنتظرهم مواجهة قوية ضد توجو الثلاثاء القادم".









وأضاف: " لا يجب أن نعطي الأمور أكبر من حجمها الطبيعي خاصةً أنه يوجد بعض الجماهير الذين قاموا بتقسيم لاعبي المنتخب إلى أهلي وزمالك وهذا لا يصح تماماً ".









يٌذكر أن الجمهور المصري إنتقد الأداء الذي ظهر به الفراعنة في مباراة توجو خاصةً بسبب الأداء الباهت الذي ظهر عليه اللاعبين.



