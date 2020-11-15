التشكيل المُتوقع لقمة بلجيكا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستضيف المنتخب البلجيكي اليوم الأحد نظيره منتخب إنجلترا في المباراة التي تقام على أرضية ملعب الملك بودوان لحساب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

ومن المُنتظر أن يدخل المنتخب البلجيكي المباراة بالتشكيل التالي :-

في حراسة المرمى: تيبوت كورتوا

في الدفاع: توبي ألدرفايريلد – جاسون ديناير – ديدريك بوياتا

في الوسط: توماس مونيير – اكسل فيتسل – يوري تيليمانس – ثورجان هازارد – كيفن دي بروين

في الهجوم: دريس ميرتينز – روميلو لوكاكو

فيما سيلعب المنتخب البلجيكي بالأسماء التالية :-

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: تيرون مينجز – إيريك دير – كايل ووكر

في الوسط: بن تشيلويل – جوردان هيندرسون – ديكلان رايس – كيران تريبير

في الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين – ميسون ماونت


وقبل المباراة يحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فيما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب الدنماركي.

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دوري الأمم الأوروبية بلجيكا انجلترا

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