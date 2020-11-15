تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-2020
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 15-11-2020 في الأسواق، وإستقر سعر الطماطم عند 11 جنية الكيلو بعد إرتفاعها خلال الأيام القليلة القادمة بسبب التقلب في درجات الحرارة .
ونستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-200 في الأسواق كالاتي
أسعار الخضروات في الأسواق اليوم 15-11-2020
وصل سعر الطماطم في مصر إلى 11 جنيه للكيلو
ووصل سعر البطاطس اليوم إلى 2.5 جنيه للكيلو
وصل سعر الكوسة إلي 4 جنيه
وصل سعر البسلة سجلت سعر 12 جنيه
وإستقر الباذنجان الرومي عند 2 جنيه للكيلو
وإستقر الباذنجان العروس الأبيض عند 2.5 جنيه والعروس الأسود وصل إلى 3 جنيه.
وإستقر سعر الخيار البلدي عند 2.5 جنيه للكيلو.
وسجل الخيار الصوب سعر 5 جنيه
كما وصل سعر البصل الأحمر إلى 5.5 جنيه
وصل سعرالفلفل الألوان وصل إلى 20 جنيه للكيلو
وصل سعر الفلفل الرومي إلي 5 جنيه
وصل سعر الملوخية الي نحو 4 جنيه
إستقرت الفاصوليا عند سعر 5 جنيه
إستقرت البطاطا عند سعر 2 جنيه
سجل الجزر سعر 5 جنيه للكيلو.
وقال رئيس شعبة الفاكهة والخضروات بالغرفة التجارية المصرية، أن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، في الوقت الحالي، يعود إلى الفترة الفاصلة في هذا الوقت بين العروة السابقة والعروة الصيفية، وتسمي هذه المرحلة بـ العروة المحيرة، لذلك يطلق عليها المجنونة ـ وأكد على عودة الأسعار إلى طبيعتها في مطلع الشهر القادم.
أسعار الفواكهة اليوم الأحد 15-11-2020
تراوح سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا
وتراوح سعر التفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا
وترواح سعر الكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.
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