تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
Advertisements
إستقرت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 15-11-2020  في الأسواق، وإستقر سعر الطماطم عند 11 جنية الكيلو بعد إرتفاعها خلال الأيام القليلة القادمة بسبب التقلب في درجات الحرارة .


ونستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-200 في الأسواق كالاتي 


أسعار الخضروات في الأسواق اليوم 15-11-2020
 
وصل سعر الطماطم في مصر إلى 11 جنيه للكيلو
 ووصل سعر البطاطس اليوم إلى 2.5 جنيه للكيلو
 وصل سعر الكوسة إلي 4 جنيه
وصل سعر البسلة سجلت سعر 12 جنيه
 وإستقر الباذنجان الرومي عند 2 جنيه للكيلو
 وإستقر  الباذنجان العروس الأبيض عند 2.5 جنيه والعروس الأسود وصل إلى 3 جنيه.
وإستقر  سعر الخيار البلدي عند 2.5 جنيه للكيلو.
وسجل الخيار الصوب سعر 5 جنيه
 كما وصل سعر البصل الأحمر إلى 5.5 جنيه
وصل سعرالفلفل الألوان وصل إلى 20 جنيه للكيلو
وصل سعر الفلفل الرومي إلي 5 جنيه
وصل سعر الملوخية الي نحو 4 جنيه
إستقرت الفاصوليا عند سعر 5 جنيه
إستقرت البطاطا عند سعر 2 جنيه
 سجل الجزر سعر 5 جنيه للكيلو.


وقال  رئيس شعبة الفاكهة والخضروات بالغرفة التجارية المصرية، أن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، في الوقت الحالي، يعود إلى الفترة الفاصلة في هذا الوقت بين العروة السابقة والعروة الصيفية، وتسمي هذه المرحلة بـ العروة المحيرة،  لذلك يطلق عليها المجنونة ـ وأكد على عودة الأسعار إلى طبيعتها في مطلع الشهر القادم.

أسعار الفواكهة اليوم الأحد  15-11-2020

تراوح سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا
وتراوح سعر التفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا
وترواح سعر الكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقل

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عصام الحضري: لا غنى عن هذا اللاعب فى منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 9 ساعات

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 20 ساعة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم السبت 16-2-2019

اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم الاحد 17-2-2019

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 22-4-2019

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 2-6-2019

أسعار الخضروات والفاكهة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. والليمون بـ 100 جنيه

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض