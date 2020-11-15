تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-2020

إستقرت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 15-11-2020 في الأسواق، وإستقر سعر الطماطم عند 11 جنية الكيلو بعد إرتفاعها خلال الأيام القليلة القادمة بسبب التقلب في درجات الحرارة .









ونستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-200 في الأسواق كالاتي









أسعار الخضروات في الأسواق اليوم 15-11-2020

وصل سعر الطماطم في مصر إلى 11 جنيه للكيلو ووصل سعر البطاطس اليوم إلى 2.5 جنيه للكيلو وصل سعر الكوسة إلي 4 جنيه وصل سعر البسلة سجلت سعر 12 جنيه وإستقر الباذنجان الرومي عند 2 جنيه للكيلو وإستقر الباذنجان العروس الأبيض عند 2.5 جنيه والعروس الأسود وصل إلى 3 جنيه.