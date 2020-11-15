أمطار خفيفة إلى متوسطة.. وانخفاض في درجة الحرارة.. تعرف على طقس اليوم الأحد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي: أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من: الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، كفر الشيخ، والبحيرة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا)، على مناطق من القاهرة الكبرى، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، وهي: الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومناطق من وسط سيناء.

وكشفت الهيئة، أنه يصاحب ذلك نشاط ريح على السواحل الشمالية وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 21
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 24
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 28

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