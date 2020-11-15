عاجل.. إخلاء سبيل مروان محسن لاعب الأهلي بعد القبض عليه بالجيزة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:20 ص
مروان محسن
مروان محسن
إيريني صفوت
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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل اللاعب مروان محسن، بعد اتهامه بصدم موظفًا بسيارته، في شارع الجيزة.

كانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيق مع مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، في حادث صدم موظفًا يقود دراجة هوائية، ما أسفر عن إصابته، حيث نُقل للمستشفى، بينما انتقلت النيابة لمكان الحادث لإجراء المعاينة، وتحفظت على كاميرات المراقبة في المكان، ثم انتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب.

في غضون ذلك، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مروان محسن لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة أحد المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص والتحري، أن الحادث وقع بين سيارة من طراز "مرسيدس"، يقودها اللاعب مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، وتبين محل إقامته مدينة ٦ أكتوبر، وأثناء سيره اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، يبلغ من العمر ٥١ سنة، يقود دراجة هوائية، حيث أصيب بكدمات وسحجات مختلفة.

على الفور تحفظت القوات على اللاعب، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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