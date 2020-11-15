أستاذ هندسة الطرق: أنظمة التحكم الآلي السبب في تأخير القطارات

قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنّ هناك بعض المشاكل في أنظمة التحكّم الآلي في بعض القطارات كانت السبب في التأخّيرات الأخيرة للقطارات.





وأضاف "مهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أنّ أنظمة التحكم الآلي عبارة عن موديلات السبعينات ويحدث لها بعض التأخيرات في مناطق معينة.





وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمسّ، إلى أن وزارة النقل تعمل حاليًا على مشروع تطوير لنظم التحكم والإشارات وتعاقدات مع شركات أجنبية لتحويل النظام الأوتوماتيك وتحقيق معامل أمان أكثر يتلافى هذه التأخيرات ولكنها ستأخذ وقتًا في تطويرها.





وطالب السائق بالاعتماد على خبرته وإطفاء أجهزة التحكم الآلي في المناطق التي يحدث بها تأخيرات، كما ناشد وزارة النقل من أجل الانتهاء من سرعة التطوير خاصة بالنسبة للقطارات التي يكون عليها تزاحم شديد.





هذا، واستنكر الإعلامي، أحمد موسى، تصرفات عدد من سائقي قطارات السكة الحديد لقيامهم بعمل إضراب على مدار يومين بسبب المطالب الفئوية.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": " لا وقت الآن للمطالب الفئوية لعمال السكة الحديد، هو أنا دافع المليارات علشان فئة تتحكم في مصير الناس.





وأضاف: "لو مش خايف على مصلحتك خاف على مصلحة الناس، أنت وظيفتك أمام للناس، وإنما الناس قاعدة في القطارات بتبكي، الناس جاية علشان تتعالج وتقضي مصالحها حرام يحصل فيهم كده".





وتابع موجهًا رسالة إلى سائقي القطارات "بتتحكم بصفتك إيه، عايز تلوي ذراع البلد يعني، فضيحة لما ألاقي واحد مسئول عن نقل المواطنين يعطل الدنيا".



