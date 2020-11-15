أستاذ هندسة الطرق: أنظمة التحكم الآلي السبب في تأخير القطارات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
حسن مهدي
حسن مهدي
شيماء حسن
Advertisements
قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنّ هناك بعض المشاكل في أنظمة التحكّم الآلي في بعض القطارات كانت السبب في التأخّيرات الأخيرة للقطارات.

وأضاف "مهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أنّ أنظمة التحكم الآلي عبارة عن موديلات السبعينات ويحدث لها بعض التأخيرات في مناطق معينة.

وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمسّ، إلى أن وزارة النقل تعمل حاليًا على مشروع تطوير لنظم التحكم والإشارات وتعاقدات مع شركات أجنبية لتحويل النظام الأوتوماتيك وتحقيق معامل أمان أكثر يتلافى هذه التأخيرات ولكنها ستأخذ وقتًا في تطويرها.

وطالب السائق بالاعتماد على خبرته وإطفاء أجهزة التحكم الآلي في المناطق التي يحدث بها تأخيرات، كما ناشد وزارة النقل من أجل الانتهاء من سرعة التطوير خاصة بالنسبة للقطارات التي يكون عليها تزاحم شديد.

هذا، واستنكر الإعلامي، أحمد موسى، تصرفات عدد من سائقي قطارات السكة الحديد لقيامهم بعمل إضراب على مدار يومين بسبب المطالب الفئوية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": " لا وقت الآن للمطالب الفئوية لعمال السكة الحديد، هو أنا دافع المليارات علشان فئة تتحكم في مصير الناس.

وأضاف: "لو مش خايف على مصلحتك خاف على مصلحة الناس، أنت وظيفتك أمام للناس، وإنما الناس قاعدة في القطارات بتبكي، الناس جاية علشان تتعالج وتقضي مصالحها حرام يحصل فيهم كده".

وتابع موجهًا رسالة إلى سائقي القطارات "بتتحكم بصفتك إيه، عايز تلوي ذراع البلد يعني، فضيحة لما ألاقي واحد مسئول عن نقل المواطنين يعطل الدنيا".

واستطرد: "أي سائق قطار يرفض العمل يرحل وهنجيب ألف واحد مكانه، هتروح من ربنا فين، مفيش رحمة الركاب ملقوش مية ولا أكل، بعض السائقين قرروا تعطيل القطارات عن عمد ولم يراعوا الناس وهذه جريمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هندسة طرق تأخير القطارات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

ليس ساسي.. حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ"البدري" على إصابة محمد صلاح بكورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 19 ساعة

بادجي يُثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 22 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير طرق يكشف سر تعطيل أجهزة التحكم في القطارت: يزيد "حافز أداء" السائقين

خبير طرق: السكة الحديد تعطل أجهزة التحكم في القطارت من أجل دفع"حافز أداء" للسائقين

أستاذ هندسة طرق: القطار الكهربائي أحد عناصر التنمية

أستاذ مرور: الشبكة القومية للطرق تساهم في دعم التنمية

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سائقي قطارات السكة الحديد

أحمد موسى ينفعل على رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد في بداية مكالمته

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

09:48 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض