عمرو أديب: "حسين الجسمي بيحب مصر حب كله طبطبة"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه التقى الفنان حسين الجسمي على الطائرة أثناء عودته إلى مصر الأيام الماضية، معلقا: "طلبت منه اتصور معاه سيلفي"، لافتا إلى أنهم لم يخلعوا الكمامة خلال حديثهم إلا عند التقاط الصورة.

وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "حسين الجسمي بيحب مصر حب كله طبطبة.. بيعشق مصر"، لافتا إلى أنه طلب من الجسمي أن يحضرا سويا حوارا للجمهور.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "اللي يحب مصر نشيله على راسنا.. والجسمي والإمارات بيحبوا مصر". 

هذا، وقال الإعلامي عمرو أديب، إنه يزور دبي منذ النصف الثاني من التسعينات، وعمل في دبي لمدة 3 سنوات كصحفي، لافتا إلى أنه حرص أن يكون له إقامة في دبي. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عشقه لدبي عشق قديم، ويحرص على تجديد إقامته بشكل دوري، لافتا إلى ان المسئولين في دبي تواصلوا معه وأخبروه أنه حصل على التأشيرة الذهبية، معقبا: "فرحت جدا".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه زار مصلحة الجوازات في دبي لاستلام التأشيرة الذهبية ومدتها 10 سنوات، معلقا: "مصلحة الجوازات عندهم ممتعة"، متابعا: "حصولي على التأشيرة مقدمة جيدة لتقاعدي"، لافتا إلى أن بيروت ودبي من أحب الأماكن لقلبه. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب حسين الجسمي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 12 ساعة

بادجي يُثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ حوالي 3 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ"البدري" على إصابة محمد صلاح بكورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ أقل من ساعتين

ليس ساسي.. حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أديب: وصف التعليم في مصر بالمجاني مجرد "نكتة"

أديب يعلق على سرقة شاب مصري خاتم حفيدة بونابرت

تعليق أديب على تفجير كنائس سريلانكا: "افتكرت البطرسية.. وعنينا لازم تكون في وسط راسنا"

عمرو أديب: "الباسبور" المصري من أقوى جوازات السفر في العالم

خبيرة التارو تزف خبر سار لجميع الأبراج في 2020

أديب لـ جمهوره: "هبدأ بخبر حلو"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

09:48 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض