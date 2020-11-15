عمرو أديب: "حسين الجسمي بيحب مصر حب كله طبطبة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه التقى الفنان حسين الجسمي على الطائرة أثناء عودته إلى مصر الأيام الماضية، معلقا: "طلبت منه اتصور معاه سيلفي"، لافتا إلى أنهم لم يخلعوا الكمامة خلال حديثهم إلا عند التقاط الصورة.





وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "حسين الجسمي بيحب مصر حب كله طبطبة.. بيعشق مصر"، لافتا إلى أنه طلب من الجسمي أن يحضرا سويا حوارا للجمهور.





وتابع الإعلامي عمرو أديب: "اللي يحب مصر نشيله على راسنا.. والجسمي والإمارات بيحبوا مصر".





هذا، وقال الإعلامي عمرو أديب، إنه يزور دبي منذ النصف الثاني من التسعينات، وعمل في دبي لمدة 3 سنوات كصحفي، لافتا إلى أنه حرص أن يكون له إقامة في دبي.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عشقه لدبي عشق قديم، ويحرص على تجديد إقامته بشكل دوري، لافتا إلى ان المسئولين في دبي تواصلوا معه وأخبروه أنه حصل على التأشيرة الذهبية، معقبا: "فرحت جدا".



