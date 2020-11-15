البدري: أداء المنتخب تأثر بسبب غياب محمد صلاح
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
محمد جمال
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تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على توجو في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
وأكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن أداء المنتخب الوطني تأثر بغياب محمد صلاح أمام توجو موضحا أنه يهدي اللاعب الفوز.
وقال البدري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تعرضت لانتقادات بسبب ضم أكثر من 30 لاعبا ولكن كنت أتوقع تعرض بعض اللاعبين للإصابات والإرهاق، وهذا ما حدث بغياب طاهر طاهر للإصابة، ومن بعده محمد حمدي ثم محمد صلاح بسبب فيروس كورونا".
وأضاف: "هناك تغيير في المستوى البدني للاعبين، فهناك لاعبين تعرضوا للإرهاق بسبب ضغط المباريات وهناك من لم يلعب منذ فترة".
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