أول تعليق لـ"البدري" على إصابة محمد صلاح بكورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن لاعبي منتخب مصر اليوم في مباراة "مصر وتوجو" لم يقصروا، وراض عن أدائهم، وإذا لم يكن محمد صلاح مصابا بفيروس كورونا كان سيكون إضافة كبيرة. 

وعن الوضع الصحي للاعب محمد صلاح، أشار "البدري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن صلاح معهم بالفندق، ويطمئن عليه باستمرار، لافتا إلى أنه كان متواجد في غرفة صلاح أثناء إخباره بإصابته بفيروس كورونا.

وأكدّ المدير الفني للمنتخب المصري، أنّ حالة محمد صلاح مستقرة، متوقعا تعافيه قريبا جدا، خاصة وأن الطبيب المعالج طمأنهم عليه، لافتا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المسئولين بالدولة بصحة صلاح. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر اصابة صلاح بكورونا

أخبار تهمك

ليس ساسي.. حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 12 ساعة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

بادجي يُثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لـ"البدري" على إصابة محمد صلاح بكورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح بعد عودته للتهديف (فيديو)

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد خروج مصر من البطولة الإفريقية

أديب عن صورة محمد صلاح: فخر الشاور

شوبير يكشف مفاجأة عن "تغريدة" صلاح بشأن عمرو وردة

محافظ كفر الشيخ: لم نقصر.. والظاهرة أكثر من المتوقع

نقيب المهن التمثيلية يكشف حالة الفنانة نادية لطفي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

09:48 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض