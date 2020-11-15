أول تعليق لـ"البدري" على إصابة محمد صلاح بكورونا

قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن لاعبي منتخب مصر اليوم في مباراة "مصر وتوجو" لم يقصروا، وراض عن أدائهم، وإذا لم يكن محمد صلاح مصابا بفيروس كورونا كان سيكون إضافة كبيرة.





وعن الوضع الصحي للاعب محمد صلاح، أشار "البدري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن صلاح معهم بالفندق، ويطمئن عليه باستمرار، لافتا إلى أنه كان متواجد في غرفة صلاح أثناء إخباره بإصابته بفيروس كورونا.



