أول تعليق من حسام البدري بعد فوز مصر على توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا









أبدي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول رضاه عن الفوز على نظيره توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش.





وقال حسام البدري عقب اللقاء:" واجهنا الكثير من الصعوبات في الفترة الماضية، كان لدينا الكثير من المتغييرات في عدة أمور منها هيكل الفريق".





وتابع: "البعض كان يتعجب من وجود أكثر من 30 لاعب في المعسكر ولكني كنت أتوقع دومًا وجود مشكلة أو إصابة لدى أي لاعب".





وأضاف: "ليس كل اللاعبين بنفس الجاهزية، هناك من أرهق بسبب كثرة المباريات، وهناك من ليس لديه حساسية اللقاءات بسبب عدم لعب مباريات منذ فترة".





وأكمل:" أشكر اللاعبين على المجهود الكبير والضغط الذي تعرضوا له، كان لديهم إصرار على الفوز وكان لدينا الكثير من الفرص التهديفية في الشوط الأول تحديدًا".



