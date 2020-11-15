راود "السوشيال ميديا" توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"جاسر عبدالرازق"

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاسر عبدالرازق والمبادرة المصرية للحقوق المصرية وذلك بعد أثارت الفتنه بين المصريين.





وقال النشطاء: "ألا تكيفك دعاوي التحريض وإثارة الفتن والنعرات الطائفية وتبرير جرائم ازدراء الأديان السماوية والمقدسات.. هل تسعى كعادتك وأمثالك الفوضويين للاصطياد في الماء العكر وتأليب الرأي العام؟"





وأضاف النشطاء: "أليس فيما يحدث في فرنسا عظه لك هم ومن علي شاكلتك؟.. أم أن سلوكك الفوضوي ورغبتك في فرض أفكارك الهدامة في المجتمع هو من يسيطر علي تصرفاتك غير المسئولة؟"





وتابع رواد الميديا: "هل تظن أن دعواتك المسمومة بأنه من حق أي شخص الهجوم على الأديان والمساس بالمحرمات والتطاول علي الثوابت بزعمك أنها من قبيل حرية الرأي والفكر والتعبير ستلقي الترحيب من المواطنين الشرفاء؟"



