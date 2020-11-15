بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يزور دبي منذ النصف الثاني من التسعينات، وعمل في دبي لمدة 3 سنوات كصحفي، لافتا إلى أنه حرص أن يكون له إقامة في دبي.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عشقه لدبي عشق قديم، ويحرص على تجديد إقامته بشكل دوري، لافتا إلى أن المسئولين في دبي تواصلوا معه وأخبروه أنه حصل على التأشيرة الذهبية، معقبا: "فرحت جدا".



