بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يزور دبي منذ النصف الثاني من التسعينات، وعمل في دبي لمدة 3 سنوات كصحفي، لافتا إلى أنه حرص أن يكون له إقامة في دبي. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عشقه لدبي عشق قديم، ويحرص على تجديد إقامته بشكل دوري، لافتا إلى أن المسئولين في دبي تواصلوا معه وأخبروه أنه حصل على التأشيرة الذهبية، معقبا: "فرحت جدا".

وأضاف، أنه زار مصلحة الجوازات في دبي لاستلام التأشيرة الذهبية ومدتها 10 سنوات، معلقا: "مصلحة الجوازات عندهم ممتعة"، متابعا: "حصولي على التأشيرة مقدمة جيدة لتقاعدي"، لافتا إلى أن بيروت ودبي من أحب الأماكن لقلبه. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب دبي بوابة الفجر الفجر التأشيرة الذهبية

أخبار تهمك

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 10 ساعة

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

إصابة نجم الأهلي مع المنتخب الوطني وأشعة رنين تحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ الغربية: 6 "معازيم" في حفل زفاف شقيق "صلاح" أصيبوا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 14 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل مروان محسن لاعب الأهلي بعد القبض عليه بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق: عشقي للمغامرة سبب قفزتي في البحر

آيتن عامر: أنا طباخة ماهرة ..وأجيد الأكل الكوري

عمرو أديب: 1000 مليونير انتقلوا للاستقرار في دبي عام 2018

عمرو أديب: "الباسبور" المصري من أقوى جوازات السفر في العالم

عمرو أديب: "العلمين الجديدة مدينة جبارة زي دبي"

"الشاعر": لن يستطيع المواطن حجز رحلة عمرة إلا من خلال البوابة الإلكترونية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض