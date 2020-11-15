شاهد.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة وقوته
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
شيماء حسن
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كشف جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي ضرب شرق القاهرة عصر اليوم السبت.
وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الزلزال كان قوته 2.6 على مقياس ريختر لم يكن قويًا، ولم يكن له أية آثارًا سلبية وكان قريب من شرق القاهرة.
وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هناك صعوبة في التنبؤ بحدوث الزلزال على غرار ما يحدث في الأرصاد الجوية، موضحًا أن ما يحدث هو دراسة للمناطق المتوقع حدوث نشاط زلزالي بها والتي تتمثل في مناطق بالبحر الأحمر والمتوسط ومدخل خليج السويس.
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