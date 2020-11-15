شاهد.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة وقوته

كشف جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي ضرب شرق القاهرة عصر اليوم السبت.





وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الزلزال كان قوته 2.6 على مقياس ريختر لم يكن قويًا، ولم يكن له أية آثارًا سلبية وكان قريب من شرق القاهرة.



