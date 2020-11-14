7 أرقام تحققت بعد انتصار منتخب مصر على توجو في تصفيات أمم إفريقيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق منتخب مصر فوزُا ثمينًا على حساب منتخب توجو بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

جاء هدف منتخب مصر الوحيد عن طريق محمود الونش بالدقيقة 53 من رأسية رائعة.

رفع هذا الفوز رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة متساويًا مع منتخب جزر القمر، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام التي تحققت من فوز منتخب مصر على نظيره منتخب توجو:-

- أول فوز رسمي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري حيث تعادل الفراعنة في المباراتين الماضيتين ضد منتخبي جزر القمر وكينيا، بينما سبق وحقق البدري فوزين وديين مع المنتخب ضد بتسوانا وليبريا.

- يعد هذا الفوز الأول لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021. 

- رمضان صبحي نجم بيراميدز عاد للمشاركة بقميص الفراعنة بعد فترة غياب 11 شهرًا تقريبًا.

- سجل محمود الونش نجم الزمالك أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر في شباك توجو مساء الليلة.

- يعد هذا الفوز السابع لمنتخب مصر على حساب نظيره منتخب توجو، مقابل هزيمة وحيدة وتعادل.

- هدف محمود الونش هو الهدف رقم 23 لمنتخب مصر في مواجهاته ضد منتخب توجو، بينما استقبلت شباك الفراعنة 5 أهداف فقط.

- ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب مصر منذ أكثر من عام حيث يرجع آخر فوز للفراعنة إلى 7 نوفمبر 2019 عندما تغلب على منتخب ليبريا وديًا بهدف دون مقابل.

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