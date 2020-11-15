بعد إصابتها بـ"كورونا".. نشوى مصطفى توجه رسالة للرئيس السيسي

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة للشعب المصري بعد شفائها من فيروس "كورونا" قائلة: "أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم اتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم كلنا على باب الله".





وقالت "مصطفى"، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "كلنا على باب الله، وماشيين بالأرزاق عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد.. حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وتخليك لبيتك وأولادك ".





وتابعت: "أنا كان معايا فلوس بس مافيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة، لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني".





وتابعت: "مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومافيش مستشفى راضية تقبلك، أو قادرة تاكلي، حتى الصحة يا جماعة أهم من أى حاجه في الدنيا، والنبي ماتستهونوا بـ(كورونا) دي صعبة جدًا، وممكن أصعب من ألم الولادة".





واختتمت مداخلتها موجهة الشكر لمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقت قبل عامين قائلة: "لازم أشكر مبادرة بدأت من سنتين والرئيس عبدالفتاح السيسي قال وقتها لازم 100 مليون مصري ينزلوا يكشفوا، وهي مبادرة 100 مليون صحة، ببلاش، لفيروس سي وسكر، وبالصدفة أمي وقتها اكتشفنا إن عندها الفيروس وتعالجت تبع البلد".



