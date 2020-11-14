396 مصريا في قائمة أفضل علماء العالم.. هؤلاء هم أبرزهم

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إنجاز جديد، يضاف إلى قائمة الإنجازات المصرية، فى مجال التعليم العالى، والبحث العلمى، الذى يحظى باهتمام كبير على جميع المشتويات، وخصوصا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخلق وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمى، وتوفير الإمكانات اللازمة للعلماء المصريين، النابغين فى شتى المجالات، لإعداد الأبحاث والدراسات، التى تضاف إلى سجل الإنجاز العلمى المصرى.



ولعل خير دليل على ذلك، قيام الدولة المصرية برعاية العلماء والنابغين فى مختلف المجالات، وإنشاء المشروعات الخاصة بالتعليم العالى، والبحث العلمى، فمنذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، تم تنفيذ 1484 مشروعا فى مجال التعليم العالى، بإجمالى استثمارات بلغت 17157.69 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 442 مشروعا آخر.



وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة فى قيد نحو 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول 1200 مبعوث على درجات جامعية عليا فى تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعى، والهندسة النووية.



وقد انعكس الاهتمام المصرى بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتوفير البيئة المناسبة للبحث والابتكار، على تقدم ترتيب مصر بين الدول فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، ولعل خير دليل على ذلك، قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات، وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة، التى أصدرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، اعتمادا على قاعدة بيانات Scopus، فى 22 تخصص علمى، و176 تخصص فرعى للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.



وجامعة ستانفورد‏، هى جامعة أمريكية بحثية خاصة، تأسست فى عام 1885، وقد انطلق منها وادى السيلكون فى الستينات من القرن الماضى.



وضمت تلك القائمة التى أصدرتها جامعة ستانفورد الأمريكية 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، ومن بين أبرز العلماء المصريين فى القائمة:



- الدكتور قابيل عبد النبى، من جامعة طنطا، الذى شغل المرتبة 4427 على مستوى العالم.



- الدكتور على بحراوى - رحمة الله عليه - من جامعة بنى سويف، والذى شغل المرتبة 7752 على مستوى العالم.



- الدكتور أبو العلا حسنين، من جامعة القاهرة، الذى شغل المرتبة 11534 على مستوى العالم.



- الدكتور عطية فرجانى، من جامعة الزقازيق، الذى شغل المرتبة 11889 على مستوى العالم.



- الدكتور إبراهيم عباس، من جامعة سوهاج، الذى شغل المرتبة 12384 على مستوى العالم.



ويعتمد هذا التقييم على استشهادات العلماء، ومؤشر هيرش H index، وهو أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة.



بينما جاء بقية العلماء المصريين فى القائمة على النحو التالى:



جامعة القاهرة: 55 عالما



المركز القومى للبحوث: 38 عالما.



جامعة الإسكندرية 31 عالما.



جامعة الزقازيق: 30 عالما.



جامعة عين شمس: 25 عالما.



جامعة المنصورة: 24 عالما.



جامعة أسيوط: 19 عالما.



جامعة طنطا: 13 عالما.



جامعة بنها: 12 عالما.



جامعة سوهاج: 12 عالما.



جامعة الأزهر: 10 علماء.



مركز بحوث الفلزات: 10 علماء.



جامعة المنوفية: 9 علماء.



من جامعة حلوان: 8 علماء.



جامعة كفر الشيخ: 8 علماء.



جامعة قناة السويس: 8 علماء.



جامعة بنى سويف: 7 علماء.



جامعة المنيا: 6 علماء.



معهد بحوث البترول: 6 علماء.



الجامعة المصرية البريطانية: 6 علماء.



الجامعة الأمريكية فى مصر: 5 علماء.



الجامعة المصرية اليابانية: 5 علماء.



مدينة زويل: 5 علماء.



هيئة الطاقة الذرية: 5 علماء.



جامعة جنوب الوادى: 5 علماء.



جامعة الفيوم: 5 علماء.



جامعة النيل: 3 علماء.



الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: 3 علماء.



كلية الدراسات العليا: 3 علماء.



جامعة أسوان: عالمين.



مدينة الأبحاث العلمية: عالمين.



جامعة دمنهور: عالمين.



جامعة بورسعيد: عالمين.



المعهد القومى لعلوم البحار: عالمين.



جامعة دمياط: عالمين.



مركز البحوث الزراعية: عالمين.



جامعة المستقبل: عالم واحد.



جامعة الوادى الجديد: عالم واحد.



جامعة فاروس: عالم واحد.



جامعة السويس: عالم واحد.



معهد تيودور بلهارس: عالم واحد.



جامعة السادات: عالم واحد.



أكاديمية كينج مريوط: عالم واحد.



المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع: عالم واحد.