بنى عبيد يضم ظهير أيسر الألومنيوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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علم "الفجر الرياضى" بأن مسؤلي بنى عبيد برئاسة دكتور هرماس رضوان واصلوا تدعيماتهم للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى بضم عصام عبدالستار ظهير أيسر الألومنيوم.

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لموسمين قادمين بمقر النادى الدقهلاوى عصر اليوم وحضر التوقيع هشام رضوان عضو مجلس إدارة النادى.

يُذكر أن عصام عبد الستار بدأ بناشئين نادي ديرب نجم ولعب فريق أول وعمره 17 سنة ثم انتقل الي نادي شباب فارسكور بالقسم الثاني، ولعب له موسم واحد وانتقل لنادي زفتي بالقسم الثاني ومنه الي نادي الشرقيه ثم إلى نادي النصر القاهري وصعد بالفريق للدوري الممتاز ثم العودة إلي الشرقية.

ليصعد مع الشرقيه للدوري الممتاز ليكون قد حقق ثنائية الصعود للدوري الممتاز مع الشرقية، ونادي النصر القاهري.

جدير بالذكر أن بنى عبيد يفتتح مشواره بالقسم الثانى بمواجهة بلدية المحلة يوم ٢٥ نوفمبر الجارى خارج الديار.

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