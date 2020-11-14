مدرب إنجلترا: خسرنا العديد من اللاعبين قبل مواجهة بلجيكا

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب فقدان عدة لاعبين قبل مواجهة منتخب بليجكا في دوري الأمم الأوروبية.





ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري القسم الأول بدوري أمم أوروبا برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب البلجيكي المتصدر، كما يواجه أيضا منتخب أيسلندا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.





واضطر الثلاثي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ومدافعو ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز للخروج من المنتخب بسبب الإصابة، بينما يعزل مدافع آخر هو كونور كوادي، نفسه كإجراء احترازي بسبب تواصله مع أحد المصابين بفيروس كورونا.





وقال ساوثجيت :"خسارة مجهود الثنائي (راشفورد وكوادي) مخيب للآمال وكان لدينا شكوك بشأن راشفورد عقب عطلة نهاية الأسبوع وكنا نتمنى أن تتطور الأمور ولكن هذا لم يحدث".





وأضاف :"غياب كونور، بسبب العالم الغريب الذي نعيش فيه. إنه أحد تلك العوالم الغريبة التي يتعين عليه عزل نفسه. إنه حزين للغاية لأنه أحب التواجد معنا".





وتغلب المنتخب الإنجليزي على إيرلندا 3 – 0 وديا يوم الخميس في مباراة ودية تحضيرية . ويؤكد ساوثجيت أنه رغم فقدان اللاعبين، فإن مايكل كين وهاري ماجوير يمثلان تشكيلة مرضية في الدفاع، رغم أنه يملك المزيد من الخيارات.





وقال ساوثجيت :"نحن بخير من حيث الأرقام لأن لدينا مايكل وتيروني معنا بالإضافة إلى إيريك (داير) وكايل (والكر) ولكنه موقف غريب للغاية".





وأضاف :"نركز على المباراتين المقبلتين لذلك نحن مدركين كيفية إدارة عبء اللاعبين وعبور المباراتين بدون إصابات مثل أي شيء آخر".





وأكد :"لا تعلم ما سيحدث من يوم للتالي. نعتقد أن لدينا البديل ونأمل أن يكون هذا هو الحال".





وكان ساوثجيت سعيدا بمنح فرصة المشاركة للمرة الأولى للاعب بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينجهام /17 عاما/، الذي قال عنه ساوثجيت أنه يوازن بين واجبه المدرسي بينما كان يستعد لمباراة إيرلندا.





وقال ساوثجيت :"من الضروري من لاعب في مثل هذا العمر أن يقوم بقدر معين من التعليم في كل يوم، وكنا نساعده لتحقيق هذا".





وأكد :"إنه يكتسب ثقة مع كل لمسة لذلك كانت لحظة مميزة له ولعائلته. هذا بالتحديد ما كنا نتمناه له لكي يتطور".





وبالنظر للمستقبل، يأمل ساوثجيت أن تتمكن الجماهير من إعادة كتابة التاريخ من يورو 1996 عندما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإسكتلندي الصيف المقبل في أمم أوروبا على ملعب ويمبلي بعدما تأهل المنتخب الإسكتلندي لليورو عقب فوزه بكرلات الترجيح على المنتخب الصربي يوم الخميس الماضي.





وقال ساوثجيت :"دعونا نأمل أن يكون الملعب ممتلئ ".





وأكد :"ستكون هذه مناسبة رائعة، رغم أنها ستجعل حياتنا أكثر صعوبة. الذهاب لملعب هامبدن قبل عامين، كانت مباراة رائعة وأجواء رائعة لذلك هذا سيمنح الجميع شيئا للتطلع إليه".



