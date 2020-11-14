بطارية جبارة .. HMD‏ تعيد طرح أفضل هواتف نوكيا Nokia 6300 4G









سيكون عملاء نوكيا في موعد مع عودة مميزة لهواتف الشركة ، حيث تعتزم الشركة إحياء جهازي Nokia 6300 4G و 8000 4G.





يتميز هذا النوع من هواتف Nokia بنظام KaiOS، ويدعم العديد من التطبيقات المفيدة، مثل: تطبيق Facebook ، وتطبيق المراسلة WhatsApp، وخرائط Google، ومساعد Google.





Nokia 6300 4G





في حالة الهاتف (Nokia 6300 4G) ، يكون التصميم مطابقًا تقريبًا لإصدار 2006 من الهاتف ، ولكن (Nokia 8000 4G) لا يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للانزلاق كما هو الحال في هواتف سلسلة 8000 السابقة.





يوفر هاتف Nokia 6300 4G شاشة LCD مقاس 2.4 بوصة بدقة 320 × 240 بكسل. جسم الهاتف مصنوع من البلاستيك ويوجد كاميرا خلفية واحدة بدقة VGA.





يشتمل الهاتف على معالج Snapdragon 210 ، مع ذاكرة تخزين داخلية 4 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة microSD الخارجية.





بطارية (Nokia 6300 4G) تبلغ سعتها 1500 مللي أمبير ، وهي قابلة للإزالة ، ويتم شحنها عبر منفذ microUSB.





تقول الشركة أن بطارية الهاتف كافية للعمل لمدة 25 يومًا من وضع الاستعداد. يأتي الهاتف بمنفذ سماعة رأس ، ويدعم خاصية Wi-Fi hotspot (hotspot).





الهاتف متوفر بثلاثة ألوان: الأبيض والرمادي والأخضر. ويباع بسعر 49 يورو (58 دولارا).





يأتي هاتف Nokia 8000 4G بهيكل بلاستيكي ، ولكن بتصميم يجعله مشابهًا للكروم. يقدم الهاتف شاشة بقياس 2.8 بوصة وبدقة 320 × 240 بكسل ، وفي الخلف بدقة 2 ميجابكسل.





يشتمل الهاتف على معالج (Snapdragon 210) ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 512 ميجا بايت ، وسعة تخزين داخلية 4 جيجا بايت يمكن زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.





بطارية (Nokia 8000 4G) تبلغ سعتها 1500 مللي أمبير وهي مشابهة لبطارية (Nokia 6300 4G) لتعمل لمدة 25 يومًا في وضع الاستعداد.





الهاتف متوفر بأربعة ألوان: الأسود والذهبي والأبيض والأزرق ، بسعر 79 يورو (93 دولارًا).





وفي أغسطس الماضي ، تمكنت HMD ، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا ، من جمع 230 مليون دولار من التمويل خلال الربع الأول من جولتها الأولى من التمويل من بعض أبرز شركائها الاستراتيجيين العالميين.





تريد الشركة ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الهواتف المحمولة من حيث القيمة ، بعد أن نجحت في تقديم عروض خاصة تعتمد على نظام التشغيل أندرويد.

تتميز شركة نوكيا للهواتف المحمولة بتصميماتها الاسكندنافية المستوحاة من الهوية الأوروبية للشركة ، بالإضافة إلى عدسات التصوير الرائدة (ZEISS) ، والموثوقية العالية في السوق ، وميزات الأمان التي تشمل التحديثات الأمنية لمدة ثلاثة أشهر والالتزام بتحديث نظام التشغيل Android لمدة عامين بفضل نظام التشغيل (Android One).





بصفتها الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للهواتف الذكية ، تكتسب HMD Global شعبية متزايدة عبر كل من الشركات والمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي نقية وآمنة ومحدثة.





تعتزم HMD Global التطوير في 4 مجالات رئيسية ، على رأسها توفير هواتف الجيل الخامس (5G) للعملاء في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز على الشراكات القوية مع الشبكات في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى توفير شاشات رقمية أولاً في سياق الواقع الحالي. لمرض كوفيد -19 بعد الجائحة.





منذ أن بدأت الشركة عملياتها في عام 2016 ، تعمل HDD حاليًا في 91 سوقًا موزعة في 8 مناطق ومن خلال 250.000 متجر بيع بالتجزئة ، حققت الشركة مبيعات تصل إلى 240 مليون هاتف حتى الآن.