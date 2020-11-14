ياسمين فؤاد: عملنا على دمج البُعد البيئي في كافة مناحي الحياة

قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مبادرة التنمية المستدامة التي أطلقتها الحكومة، كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب المفاهيم الخاطئة وتلمغلوطة للتنمية المستدامة في مصر، مؤكدة أن الوزارة لديها أهداف، من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الحياة والحد من التلوث.

وأضافت خلال حفل توزيع جوائز مبادرة "تنمية" التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، اليوم، أن الوزارة عملت مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات، لإدماج البعد البيئي في كافة مناحي التنمية؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية منذ شهر، وكل مشروع تنموي سيتم تنفيذه على مستوى الخطة الاستثمارية، سيراعي البعد البيئي؛ فستطرح وزارة الاستثمار سندات خضراء، ووزارة

التعليم العالي طبقت الماجيستير المهني، وغير ذلك من مؤسسات الدولة.

وتابعت: "فتحنا المحميات الطبيعية، ومختلف الأنشطة للشباب، للتنفس، فبدون شباب واعي ويعمل جنبًا إاة جنب مع الحكومة وجميع القطاعات، لن يكون لدينا تنمية متكاملة للأجيال القادمة".

وكان قد بدأ قبل قليل، حفل إعلان الفائزين بمبادرة "تنمية"، والتي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.

ويحضر الحفل بمقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي، وزراء الإعلام والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، ومجموعة من الشخصيات العامة، والخبراء، والإعلاميين، والصحفيين.

