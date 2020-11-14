ياسمين فؤاد: عملنا على دمج البُعد البيئي في كافة مناحي الحياة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:23 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مبادرة التنمية المستدامة التي أطلقتها الحكومة، كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب المفاهيم الخاطئة وتلمغلوطة للتنمية المستدامة في مصر، مؤكدة أن الوزارة لديها أهداف، من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الحياة  والحد من التلوث.

وأضافت خلال حفل توزيع جوائز مبادرة "تنمية" التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، اليوم، أن الوزارة عملت مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات، لإدماج البعد البيئي في كافة مناحي التنمية؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية منذ شهر، وكل مشروع تنموي سيتم تنفيذه على مستوى الخطة الاستثمارية، سيراعي البعد البيئي؛ فستطرح وزارة الاستثمار سندات خضراء، ووزارة
التعليم العالي طبقت الماجيستير المهني، وغير ذلك من مؤسسات الدولة.

وتابعت: "فتحنا المحميات الطبيعية، ومختلف الأنشطة للشباب، للتنفس، فبدون شباب واعي ويعمل جنبًا إاة جنب مع الحكومة وجميع القطاعات، لن يكون لدينا تنمية متكاملة للأجيال القادمة".

وكان قد بدأ قبل قليل، حفل إعلان الفائزين بمبادرة "تنمية"، والتي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة  بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.

ويحضر الحفل بمقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي، وزراء الإعلام  والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، ومجموعة من الشخصيات العامة، والخبراء، والإعلاميين، والصحفيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الإعلام مبادرة تنمية الفجر أسامة هيكل

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 3 ساعات

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 14 ساعة

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: الشباب شريك أساسي في تنفيذ مبادرات الوزارة

ياسمين فؤاد: دمج الشباب في العمل البيئي لأنهم الأداة الحقيقية لإحداث تغيير

وزيرة البيئة تؤكد على خلق كيانات شبابية واعية وقادرة على العمل البيئي بمصر

اتفاق وزراء البيئة والسياحة والإعلام على إطلاق حملة بيئية لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية

وزارة الإعلام تعلن عن مبادرة تنمية بالتعاون مع التخطيط والبيئة والشباب

انطلاق "Eco Egypt" أول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

02:01 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض