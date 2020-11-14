عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير خارجية جمهورية زامبيا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء اليوم السبت، أن مصر تولي اهتماما لتعزيز العلاقات التي تربطها بزامبيا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص مصر على التنسيق مع زامبيا حول آليات تعزيز العمل الإفريقي المشترك.


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