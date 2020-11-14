ننشر خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين أونلاين من موقع (دعم مصر) التابع لوزارة التموين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:31 م
إضافة المواليد على بطاقة التموين
إضافة المواليد على بطاقة التموين
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ننشر خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين أونلاين من موقع (دعم مصر) التابع لوزارة التموين

إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية من دعم مصر، إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، نال تساؤل كيفية إضافة المواليد على البطاقات التموينية النصيب الأكبر في مؤشرات البحث خلال الساعات الاولي من صباح اليوم وذلك بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن فتح باب تسجيل وإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وذلك للراغبين من الاستفادة من الدعم المقدم من قبل وزارة التموين على السلع الغذائية والخبز، وللتعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقتك التموينية تابع القراءة.

رابط إضافة المواليد موقع دعم مصر
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2020، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن خطوات إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال منصتها الالكترونية والتي تتطلب في البداية تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني دعم مصر وهو موقع خاص بالعملية التموينية من إضافة مواليد او خصم أفراد مستحقين أو فصل فرد أو طلب الحصول على بطاقة جديدة لشخص مستفيد إلى أخره من المهام المرتبطة بالبطاقات التموينية وذلك من خلال رابط إضافة المواليد (اضغط هنا).

وقد تم تدشين موقع دعم مصر من قبل وزارة الإنتاج الحربي المصرية حيث عملت على توفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين في متابعة أي مهام مرتبطة بالبطاقة التموينية كما ذكرنا.

خطوات إضافة المواليد على البطاقة
أما عن خطوات إضافة مواليد على البطاقة التموينية فبعد القيام بتسجيل الدخول الالكتروني على رابط موقع دعم مصر يتم اختيار مربع تعديل البيانات للبطاقة التموينية، وتحديد إضافة مواليد، بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة منك رقم صاحب البطاقة أسم المولود والرقم القومي الخاص به وتاريخ ميلاده ورقم هاتف صاحب البطاقة، والنقر على تأكيد.

ننشر خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين أونلاين من موقع (دعم مصر) التابع لوزارة التموين

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