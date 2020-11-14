إتحاد جدة يُعلن مدة غياب فهد المولد

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي اليوم السبت مدة غياب نجم الفريق الدولي السعودي فهد المولد وذلك بسبب الإصابة.









وكان المولد قد تعرض لإصابة قوية في مواجهة ديربي جدة ضد النادي الأهلي في الجولة الرابعة لحساب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن الجهاز الطبي لنادي إتحاد جدة قد منح المولد راحة خلال الفترة الماضية قبل البدء في البرنامج العلاج الذي سيترواح بين 3 إلى أربعة أسابيع قبل العودة للمشاركة مع الفريق من جديد.



