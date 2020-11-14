إتحاد جدة يُعلن مدة غياب فهد المولد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي اليوم السبت مدة غياب نجم الفريق الدولي السعودي فهد المولد وذلك بسبب الإصابة.


وكان المولد قد تعرض لإصابة قوية في مواجهة ديربي جدة ضد النادي الأهلي في الجولة الرابعة لحساب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن الجهاز الطبي لنادي إتحاد جدة قد منح المولد راحة خلال الفترة الماضية قبل البدء في البرنامج العلاج الذي سيترواح بين 3 إلى أربعة أسابيع قبل العودة للمشاركة مع الفريق من جديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فهد المولد الدوري السعودي إتحاد جدة

أخبار تهمك

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 18 ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

رامون دياز يعلن عودة فهد المولد للمشاركة أمام الشباب

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد القادسية في الدوري السعودي

فهد المولد يجري فحوصات طبية للاطمئنان على إصابته

‏العضلة الخلفية تبعد فهد المولد عن الملاعب لمدة شهر

اتحاد جدة السعودي يتعرض لضربة قوية

أبرز غيابات اتحاد جدة أمام أحد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

02:25 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض