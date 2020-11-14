سحب اللقب من تركيا.. ماذا تعرف عن صدام كيلاني صاحب أطول غطسة في العالم؟

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سعى الغطاس صدام كيلاني، للحصول على لقب أطول غطسة في العالم، بعد بقاؤه تحت المياه لمدة 6 أيام، في مدينة دهب لأن الأحوال المائية بها أفضل.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن صدام كيلاني صاحب أطول غطسة في العالم.



أقدم الغطاسين

يعتبر الغطاس صدام كيلاني من أقدم الغطاسين في مدينة دهب ومدينة شرم الشيخ، وكان حلمه تحطيم الرقم القياس لأطول غطسة تحت الماء في العالم.



أطول غطسة

استطاع كيلاني، دخول التاريخ وموسوعة جينيس، بالبقاء تحت المياه لمدة 6 أيام، بمساعدة مجموعة من فريق مشروع "أطول غطسة في العالم" الذين يتبادلون بالنزول له كل ساعة ونصف الساعة.



اختيار دهب

ووقع الاختيار على مدينة دهب، لأن الأحوال المائية بها أفضل من محافظة شرم الشيخ، بالإضافة إلى أن دهب مدينة أصغر، فبالتالي هذا سيساعد في نشر الخبر بشكل أسرع، والإمكانيات كانت متاحة بطريقة أفضل.



كواليس تحت المياه

وتقول ندى خالد، مديرة مشروع "أطول غطسة في العالم، إن "معظم الأكل الذي كان ينزل إلى "صدام " تحت الماء كان عبارة عن سوائل، وبروتينات وفيتامينات".



وأشارت إلى أن نومه تحت الماء، كان من خلال "إسبيدر مان بوزيشن"، وهي أنه ينزل تحت سرير مصنوع من الأحبال الشبكية، ويخلع حزام الوزن، فتقوم الجاذبية برفعه إلى السرير الشبكي، قائلة: "بيدخل إيده ورجليه في السرير، والسرير هو اللي بيلحقه بقى".



وطلب الغواص قبل خروجه من المياه، العلم المصري، وأبقاه على جسده أثناء التحرك من شاطئ دهب بمنتجع شرم الشيخ وحتى وصوله إلى الفندق.



واحتضن جبل الطويلات بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، الاحتفالية الضخمة للغطاس البطل العالمي"صدام الكيلاني" احتفالا بنصره ونجاحه في تحقيق حلمه الذي ظل يراوده منذ سنوات وتحطيمه الرقم القياسي بتسجيله أطول غطسة في التاريخ مسجلا ما يزيد عن 145 ساعة تحت الماء.



وكان غواص تركي، حقق الرقم القياسي السابق، وسجلته موسوعة غينيس كأطول فترة غوص في المياه المفتوحة، ويقدر بـ 142 ساعة و42 دقيقة، في عام 2018، وهو الرقم الذي كسره صدام مؤخرًا، ليحقق 146 ساعة و20 دقيقة.