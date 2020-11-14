بفستان مثير.. نسرين أمين تخطف الأنظار عبر السوشيال ميديا

غازلت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت نسرين بالصورة مرتدية فستان أزرق اللون، وشعرها منسدل على الكتف، وأنهالت التعليقات على الصورة من محبيها ومتعابعيها، أبرزها: "بنحبك، والجميلة دائمًا".









يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.









وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان



