ميلان يعلن إصابة بيولي بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي إصابة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " .


وفي بيان رسمي نشره الفريق على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت قال الميلان: " يُعلن النادي أن نتيجة مسحة بيولي جاءت إيجابية بعد إجراء إختبار سريع للفريق صباح اليوم".


وأضاف : " لم تظهر أي أعراض على بيولي، ودخل في الحجر الصحي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية بالأمر فيما جاءت جميع الإختبارات الأخرى الي أجراها الفريق والموظفون سلبية لكن تم إلغاء مران اليوم وسيتم إستئناف التدريبات يوم الإثنين".

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