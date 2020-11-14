ماذا قدم مُنتخب توجو أمام الفراعنة تاريخيًا ؟

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:59 م
مصر وتوجو أرشيفية
مصر وتوجو " أرشيفية "
محمد أيمن
Advertisements
يخوض المنتخب الوطني المصري اليوم السبت مباراة قوية ضد منتخب توجو والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.


وفي التقرير التالي يُسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات مصر ضد توجو قبل الموقعة المُرتقبة التي تجمع بينهما اليوم.


تاريخ مواجهات مصر وتوجو


يمتلك المنتخب المصري أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته ضد منتخب توجو حيث سبق وأن تواجه الفريقان من قبل في ثمانية مرات حقق خلالها رفقاء محمد صلاح الفوز في ستة مباريات مقابل إنتصار وحيد لمنتخب توجو وكان التعادل سيد الموقف في مباراة يتيمة.


المواجهة الأولى بين المُنتخبين تلك التي جمعت بينهما في نسخة أمم أفريقيا 1984 وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يتواجهوا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 1994 ونجح المنتخب المصري في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في توجو قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالقاهرة بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.


المباراة الرابعة التي جمعت بين مصر وتوجو كانت دولية ودية عام 1997 ونجح الفراعنة وقتها في الفوز بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف فيما جاءت المواجهة الخامسة بينهما في العام 2000 ونجح المنتخب الوطني المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 فيما جاء الفوز الوحيد لتوجو في العام 2000 في لقاء ودي.


وكانت آخر مباراتين بين المنتخبين ودية الأولى جمعت بينهما في العام 2012 بالسودان وإنتهى اللقاء بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت في العام 2017 بالقاهرة وحصدها الفراعنة بثلاثية مقابل لا شيء أيضاً


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر توجو تصفيات أمم أفريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

في غياب صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

منذ ساعة و نصف

بعد تضارب التصريحات حول مقتله.. من هو محمد المصري الرجل الثاني بالقاعدة؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير شديد اللهجة من موسيماني لنجوم الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا.. تفوق كاسح للفراعنة بـ 11 انتصارًا و50 هدفًا

تاريخيًا.. تفوق كاسح لمنتخب مصر على منتخبات مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2021

ذكري سعيدة لـ"البدري" وتفوق كاسح للفراعنة في تاريخ مواجهات مصر وكينيا (تقرير)

مصر ضد ليبيا.. تفوق كاسح للفراعنة وانتصاران تاريخيان

مصر ضد أنجولا.. التاريخ يرجح كفة الفراعنة وعماد متعب "الهداف"

بالأرقام.. تفوق تاريخي لمنتخب مصر على منتخب توجو قبل مواجهاتهما المرتقبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض