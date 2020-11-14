ماذا قدم مُنتخب توجو أمام الفراعنة تاريخيًا ؟

يخوض المنتخب الوطني المصري اليوم السبت مباراة قوية ضد منتخب توجو والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.









الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات مصر ضد توجو قبل الموقعة المُرتقبة التي تجمع بينهما اليوم. وفي التقرير التالي يُسلط معكم "" الضوء على تاريخ مواجهات مصر ضد توجو قبل الموقعة المُرتقبة التي تجمع بينهما اليوم.









تاريخ مواجهات مصر وتوجو









يمتلك المنتخب المصري أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته ضد منتخب توجو حيث سبق وأن تواجه الفريقان من قبل في ثمانية مرات حقق خلالها رفقاء محمد صلاح الفوز في ستة مباريات مقابل إنتصار وحيد لمنتخب توجو وكان التعادل سيد الموقف في مباراة يتيمة.









المواجهة الأولى بين المُنتخبين تلك التي جمعت بينهما في نسخة أمم أفريقيا 1984 وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يتواجهوا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 1994 ونجح المنتخب المصري في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في توجو قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالقاهرة بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.









المباراة الرابعة التي جمعت بين مصر وتوجو كانت دولية ودية عام 1997 ونجح الفراعنة وقتها في الفوز بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف فيما جاءت المواجهة الخامسة بينهما في العام 2000 ونجح المنتخب الوطني المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 فيما جاء الفوز الوحيد لتوجو في العام 2000 في لقاء ودي.









وكانت آخر مباراتين بين المنتخبين ودية الأولى جمعت بينهما في العام 2012 بالسودان وإنتهى اللقاء بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت في العام 2017 بالقاهرة وحصدها الفراعنة بثلاثية مقابل لا شيء أيضاً







