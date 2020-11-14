في غياب صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

يغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزي عن مواجهة الفراعنة أمام توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى اللقاء المقرر إقامته اليوم على ستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة مصر وتوجو

تقام مباراة كصر وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس فى لقاء قوي بين الفريقين.





التشكيل المتوقع لمنتخب مصر:





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد

خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد



