محافظ الإسكندرية يتابع جهود تصريف مياه الأمطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم السبت، جهود تصريف مياة الأمطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح باكر اليوم.





وأوضح محافظ الإسكندرية أن مياه الأمطار الغزيرة التي تراكمت على مدار الساعة الماضية قد فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وتم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.





على الصعيد ذاته شدد الشريف على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.





ووجه محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.





تشهد محافظة الإسكندرية منذ الصباح الباكر اليوم السبت تساقط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، وسط سيولة مرورية في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 14 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.