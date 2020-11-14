تعقيم ومسحات للمخالطين.. ماذا يحدث في قرية محمد صلاح بعد إصابته بكورونا؟

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
انتابت مشاعر الحزن على جموع الشعب المصري، جراء إعلان إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد، ليقوم فرق الرصد والطب الوقائي، بتعقيم القرى وإجراء مسحات للمخالطين.

ويرصد "الفجر"، إجراءات وقائية في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون مسقط رأس اللاعب العالمي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.

إصابة محمد صلاح بكورونا 
أعلن اللاعب العالمي محمد صلاح، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصدر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بيانا رسميا: "تم إجراء مسحة ثانية لنجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزى، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بذلك، واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني".

 تعقيم القرية
وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مديرية الصحة بالمحافظة، بتطهير شوارع ومنازل قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بأكملها من خلال فرق متخصصة وبشكل دوري لحين انتهاء إجراءات مسح جميع الحالات المخالطة للاعب بالقرية.

وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

مسحات للمخالطين 
وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسحات للمخالطين فيروس كورونا اصابة صلاح بكورونا اخر الاخبار

أخبار تهمك

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

بعد تضارب التصريحات حول مقتله.. من هو محمد المصري الرجل الثاني بالقاعدة؟

منذ حوالي 3 ساعات

في غياب صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير شديد اللهجة من موسيماني لنجوم الأهلي

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أهالي قرية "مو صلاح" يواجهون الكورونا باللجان الشعبية

عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)

بعد إصابة أيمن مختار بكورونا.. ماذا يحدث في محافظة الدقهلية؟

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

بعد إصابته بالكورونا.. عمدة نجريج يكشف مصير أهل وأقارب محمد صلاح

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة عن حفل زفاف شقيق محمد صلاح (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض