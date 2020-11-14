ضبط 4490 قرصا مخدرا و4 كيلو بانجو بدمياط

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4490 قرص مخدر و4 كيلو جرام لمخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية بدمياط.



فقد تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 4490 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى ) بحوزة ( مندوب بشركة أدوية - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بالدقهلية، ممرض - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ) وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثانى دمياط، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.



كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ بالإشتراك معقطاع الأمن العام من ضبط (عدد 5 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وعدد 15طلقة نارية من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمسكنه وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





