تحذير شديد اللهجة من موسيماني لنجوم الأهلي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق الأحمر من زيادة الوزن خلال الفترة الحالية.





وطلب المدرب الجنوب إفريقي من اللاعبين الحفاظ على أوزانهم في الفترة الحالية وعدم زيادة الوزن خاصة وأن الفترة الحالية تشهد عدم خوض الفريق لأي مباريات.





كما شدد المدرب الجنوب إفريقي على ضرورة وزن اللاعبين لأنفسهم كل 3 أيام من أجل الاطمئنان على أوزانهم قبل العودة إلى المشاركة في المباريات.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.











