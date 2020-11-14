وزير الآثار يكشف سر اكتشافات سقارة.. ويعلن عن المزيد الفترة المقبلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الكثير يتساءل عن السر وراء الاكتشافات الآثرية في منطقة سقارة، واصفا المنطقة بـ الكنز الآثري، وسيكون هناك اكتشافات أخرى بسقارة الفترة المقبلة.

وأشار "العناني"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف آثري جديد بمنطقة سقارة، اليوم السبت، إلى أن الكشف الآثري الجديد عبارة عن 100 تابوت مغلق تعود للعصر المتأخر والبطلمي، بالإضافة إلى أكثر من 40 تمثال لمعبودات، وهذه الآثار تم اكتشافها في 3 آبار.

وأوضح أنه سيتم تقسيم الاكتشافات الجديدة بين 3 متاحف وهى المتحف المصري الكبير، ومتحف التحرير، ومتحف الحضارات، معلقا: "غدا عيد ميلاد متحف التحرير الـ 118.. ودي أقل هدية نقدمها له في عيد ميلاده"

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