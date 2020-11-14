هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر تضرب إندونيسيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، مدينة باندا اتشيه، عاصمة إقليم اتشيه، في أقصى غرب إندونيسيا .

 

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، وقع الزلزال في تمام الساعة 1.33 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على مسافة 30 كيلومترا شمال غرب باندا اتشيه، وعلى عمق عشرة كيلومترات, بحسب وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية للأنباء.

 

ولم ترد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

 

وضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اتشيه في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، ولم يصدر تحذير من «تسونامي» حينذاك.

 

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة «مويلابوه» في أتشيه قبل في الخامس عشر من أكتوبر.

 

وكان زلزال مدمر بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم أتشيه في 26 ديسمبر من عام 2004، وأسفر عن مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين.

 

وتقع إندونيسيا فوق منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادئ، وهي منطقة للنشاط ال زلزال ي والبركاني.

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