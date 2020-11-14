راموس ينتظر قرار مصيري من بيريز

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن إجتماع سيحدث بين فلورينتنو بيريز رئيس ريال مدريد وقائد الفريق سيرجيو راموس.









وسيتحدث الطرفان في الإجتماع عن الشروط التي سيتم وضعها فيما يخص العقد الجديد خاصةً أن قائد المرينجي ينتهي إرتباطه مع الملكي بنهاية الموسم الجاري.









ويأمل بيريز في أن يقوم بتجديد عقد راموس لمدة عام إلى أن الدولي الإسباني ينتظر قرار مصيري وهو الموافقة على عرضه بإن يكون تجديد التعاقد لمدة أربعة مواسم وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.



