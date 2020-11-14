راموس ينتظر قرار مصيري من بيريز

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن إجتماع سيحدث بين فلورينتنو بيريز رئيس ريال مدريد وقائد الفريق سيرجيو راموس.


وسيتحدث الطرفان في الإجتماع عن الشروط التي سيتم وضعها فيما يخص العقد الجديد خاصةً أن قائد المرينجي ينتهي إرتباطه مع الملكي بنهاية الموسم الجاري.


ويأمل بيريز في أن يقوم بتجديد عقد راموس لمدة عام إلى أن الدولي الإسباني ينتظر قرار مصيري وهو الموافقة على عرضه بإن يكون تجديد التعاقد لمدة أربعة مواسم وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد راموس بيريز الدوري الإسباني

أخبار تهمك

6 أهداف لا تشفع لـ"فاروق" في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 10 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 13 ساعة

"كاف" يستقر على حكم مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. صدمة كبري بسبب الميركاتو وصفقة صخرة بايرن ميونيخ تقترب من الريال

عاجل.. قائد ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الصيف المقبل

بيريز يتدخل لتجديد عقد سيرجيو راموس

ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لراموس

ريال مدريد متمسك بموقفه بشأن تجديد عقد راموس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

07:08 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض