تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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 أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وذلك بعد عودة السوق الي الأستقرار وإنتهاء الأنتخابات الأمريكية والتي أحدثت توترات في السوق بشكل كبير.


وتصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات الأكثلا تداولاُ بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 540 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، أعقبه  قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، بحجم تداول قدره 596.8 مليون ورقة، بقيمة 976 مليون جنيه.

و احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 24.2 مليون ورقة بقيمة 937.9 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 117.1 مليون ورقة بقيمة 731.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 306.3 مليون ورقة بقيمة 655.6 مليون جنيه.

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