نجم الأهلي السابق يصدم طارق حامد: "يجب على البدري الدفع بالسولية"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
طارق حامد
طارق حامد
محمد جمال
Advertisements
تحدث هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن الأفضل للمشاركة في خط وسط المنتخب الوطني خلال لقاء توجو المقرر له اليوم السبت في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.

وقال هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أدوار النني وطارق حامد متشابهة ولا أفضل الدفع بهما سويًا أمام توجو"

وتابع: "أرشح الاعتماد على محمد النني وبجانبه عمرو السولية في وسط الملعب وذلك بسبب تألق النني في الفترة الماضية".

وأتم: "هذا الأمر لا يقلل من طارق حامد ولكن النني وعمرو السولية عم الأنسب للمشاركة في لقاء توجو".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هادي خشبة منتخب مصر طارق حامد رياضة السولية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ يوم

أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

منذ حوالي 5 ساعات

6 أهداف لا تشفع لـ"فاروق" في الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 10 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 9 ساعات

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 6 ساعات

"كاف" يستقر على حكم مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

07:08 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض