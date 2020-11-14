هذه توجهات ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، سيتبع دونالد ترامب ويلتزم بدستور البلاد ويغادر البيت الأبيض، إذا تأكد فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات، وأنه لا يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة.

 

وأوضح مراسل "فوكس نيوز" جيرالدو ريفيرا، بعد حديثه مع ترامب: " بدا لي (أن ترامب) بطلا للوزن الثقيل في الجولة الأخيرة من المعركة، وعلى استعداد (للتجاوب).. أخبرني أنه واقعي، وقال إنه سيتخذ المسار والفعل الصحيح".

 

وأضاف مراسل "فوكس نيوز"، عن ترامب، بأنه إذا كانت العملية الانتخابية ستحسم في النهاية ضده (ترامب)، فسيتبع الدستور الأمريكي ويترك البيت الأبيض.

 

وتابع جيرالدو ريفيرا، قائلا "لم يتولد لدي انطباع بأنه يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة. إنه يريد فقط منافسة (معركة) عادلة".

 

وتحدث ترامب، إلى الصحفيين يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أسبوع بعد خسارته المزعومة في الانتخابات التي فاز فيها جو بايدن، وفقا لتقارير إعلامية أولية. أنهى ترامب خطابه برفض الإجابة على أسئلة الصحفيين، بما في ذلك ما إذا كان سيعترف بخسارته أمام بايدن.

 

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأعلن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات. وهنأه العديد من رؤساء الدول.

 

وادعى ترامب، أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

 

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