بارد على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 14 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح- الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في نخل الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 27
درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في قنا الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 29

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