برشلونة في عرض 7 صفقات بالمجان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:31 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
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يراقب نادي برشلونة الإسباني عددًا من النجوم الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل.

كشفت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية عن هناك فرصة كبيرة أمام برشلونة لضم بعض اللاعبين الكبار في نهاية الموسم بشكل مجاني.

ويعتبر الثنائي إريك جارسيا وممفيس ديباي الثنائي الأقرب للانضمام إلى برشلونة، ضمن الأسماء العديدة التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا، في ضمهم إلى فريقه.

وهناك النمساوي ديفيد ألابا (28 عامًا) والإسباني خوان بيرنات (27 عامًا)، فالأول يحظى بتقدير واهتمام كبير في برشلونة، لكن سيكون من الصعب ضمه إذا لم يخفض من مطالبه المادية، على الأقل في العام الأول.

كما أشارت الصحيفة أيضًا للعديد من النجوم، الذين يمكنهم تدعيم صفوف البرسا، إذا كانت لديهم رغبة في ذلك، مثل، جورجينو فينالدوم (30 عامًا)، والذي يحظى بثقة كومان، وتدرب تحت إشرافه في منتخب هولندا، وكذلك سيرجيو أجويرو (32 عامًا)، أنخيل دي ماريا (32 عامًا)، جوليان دراكسلر (27 عامًا) وميليك (26 عامًا).

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