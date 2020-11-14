عمرو أديب تعليقا على إزدراء الإسلام والمسيحية: "استهدوا بالله.. ده ربنا واحد"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار النيابة العامة، بحبس شابين وفتاة بتهمة ازدراء الإسلام والمسيحية، مشددًا على أن المساس بالأديان خط أحمر في مصر، ولا يجب التهاون فيه.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، الجمعة، إن التراشق بالألفاظ والسب حدث فجأة خلال الأيام الماضية، رغم أن المصريين موحدين منذ أكثر من مائة عام في ثورة 1919.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يكون وراءه مؤامرة، موضحا: "إشمعنا ده يحصل دلوقتي!!"، مؤكدا أن ما قامت به النيابة العامة بحبس الثلاثة المتورطين في هذه القضية أمر جيد، معقبا: "استهدوا بالله يا جماعة ده ربنا واحد".

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس اثنين احتياطيا، متهم بازدراء الدين الإسلامي، وأخرى متهمة بازدراء الدين المسيحي، على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

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عمرو أديب الدين المسيحي الدين الإسلامي ازدراء اديان

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