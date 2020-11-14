محمد عبد الرحمن لـ"الفجر الفني": عمرو عبد الجليل مدرسة.. وهكذا استقبلت ردود الأفعال حول فيلم "الخطة العايمة"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعرب الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" عن سعادته بردود الأفعال حول فيلم "الخطة العايمة" كما تحدث عن كواليس العمل مع الفنان عمرو عبد الجليل.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال إن رودود الافعال أسعدته كثيرًا، بالاخص أن الفليم نزول السينمات  في وقت صعب، في إشارة منه ظغلى أزمة "كورونا".

 وأشار إلى أن منتجة الفيلم كانت ترغب في عرضه بالسينمات في شهر ٩ فيما قام وأخرون بنصحها بأن ننتظر حتى تكون النسبة في السينمات 50 % بدلاً من 25% وفي هذه الأثناء أصدر رئيس الوزراء أن تكون النسبة في السينمات 50 % ، فقمنا بطرح الفيلم على الفور.

وأستكمل "توتا" حديثه قائلاً:" سعيد بتجربتي مع فريق العمل ، وعمرو عبد الجليل مدرسة، وجميل والبنسبة لنا خبرة كبيرة هو وغادة عادل، والعمل معهم شرف وشئ كبير لنا" .

فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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