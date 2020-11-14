عاجل.. ارتفاع عدد مصابي حادث طريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي إلى 39 شخص

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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ارتفع عدد مصابي حادث طريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات إلى 39 شخصا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة 39 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

جار الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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