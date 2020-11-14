عمرو أديب عن الانتخابات الأمريكية: "الست نزيهة وصلت أمريكا"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:41 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على أول مؤتمر صحفي للرئيس ترامب بعد الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارة المسئولة عن الانتخابات الأمريكية وصفت الانتخابات بالنزيهة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إديني عقلك.. حد كان يتخيل أن الانتخابات الأمريكية نقول عليها نزيهة.. الست نزيهة وصلت أمريكا"، متابعا: "إحنا شايفين بلد شبه جمهوريات الموز.. رئيس تم انتخابه، ورئيس مش عايز يمشي".

ولفت إلى أن ترامب تحدث خلال مؤتمره الصحفي عن لقاح فايزر، متوقعا أنه حتى شهر يناير المقبل ستظهر 5 لقاحات ضد فيروس كورونا.

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