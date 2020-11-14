عاجل.. الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق قنا الصحراوي

دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف، بقرابة 13 سيارة إسعاف، لنقل مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

حيث أصيب 25 شخصا، منذ قليل، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة قرابة 25 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.



