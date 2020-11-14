عاجل.. الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق قنا الصحراوي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف، بقرابة 13 سيارة إسعاف، لنقل مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

حيث أصيب 25 شخصا، منذ قليل، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة قرابة 25 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

جار الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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