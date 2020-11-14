شاهد| فتاة يخرج الدم من عينها وأنفها.. ورسالة غامضة: "هتموتي"

شاهد| فتاة يخرج الدم من عينها وأنفها.. ورسالة غامضة: "هتموتي"
السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
داليا الحسين
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عرض الدكتور محمد الباز، حالة فتاة تدعى سعاد صلاح، يخرج الدم من عينها وفمها وأنفها، وعجز عن علاجها الأطباء.
وقال، صلاح محمد السيد، والد الفتاة في لقاء مع برنامج"آخر النهار" الذي يقدمه "الباز" على قناة "النهار"، إن ابنته كانت تعاني من ألم في جنبها، وبعد أشعة كثيرة وتحاليل، استقر أحد الأطباء على إجراء عملية الزائدة لها، ولكن بعد أسبوع من العملية فوجئ بأن ابنته تعاني من نفس أعراض الألم.
ولفت، إلى أنه عاد إلى الطبيب الذي أجرى العملية له ونهره، فطلب منه تحاليل أخرى وأشعة، ولكن تطورت حالة البنت وخرجت دماء من أنفها بغزارة.
وتابع: "ذهبت إلى طبيب، أجرى لها عملية كي للأنف لإيقاف الدم، ولكن خلال عملية الكي، خرجت الدماء من فمها، وبعد فترة خرج الدم من عينها، وبعدها الطبيب قال لي العلاج مش عندي".
وأشار، إلى أنه ذهب إلى مجموعة من المشايخ، ولكن كان الدم يتوقف ويعود مرة أخرى، معلقا: "قلت لابنتي علاجك عندي، وكتبت في ورقة الفاتحة والمعوذتين، وقلت لها ضعيها في السلسلة بصدرك".
وواصل: "وفي يوم دخلت ابنتي الحمام، وتركت الحجاب في الخارج، وبعد خروجها، وجدت أن الوقة مكتوب عليها هتموتي".
وأردف: "كان عندي مصحف صغير وقلت لها خدي المصحف، وهي بتغسل مواعين فوجئت بأن اتكتب ليها على الحوض هتموتي، والمصحف وقع منها ولما فتحت المصحف لقت فيه برضو هتموتي".
واختتم: "الأمر لم يقف على الدم فقط، ولكن بعد فترة وجدنا الدبابيس في يدها، وذهبت لأكثر من طبيب فلم أجد إجابة لما يحدث".
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