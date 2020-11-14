شاهد| فتاة يخرج الدم من عينها وأنفها.. ورسالة غامضة: "هتموتي"

عرض الدكتور محمد الباز، حالة فتاة تدعى سعاد صلاح، يخرج الدم من عينها وفمها وأنفها، وعجز عن علاجها الأطباء.





وقال، صلاح محمد السيد، والد الفتاة في لقاء مع برنامج"آخر النهار" الذي يقدمه "الباز" على قناة "النهار"، إن ابنته كانت تعاني من ألم في جنبها، وبعد أشعة كثيرة وتحاليل، استقر أحد الأطباء على إجراء عملية الزائدة لها، ولكن بعد أسبوع من العملية فوجئ بأن ابنته تعاني من نفس أعراض الألم.



ولفت، إلى أنه عاد إلى الطبيب الذي أجرى العملية له ونهره، فطلب منه تحاليل أخرى وأشعة، ولكن تطورت حالة البنت وخرجت دماء من أنفها بغزارة.

وتابع: "ذهبت إلى طبيب، أجرى لها عملية كي للأنف لإيقاف الدم، ولكن خلال عملية الكي، خرجت الدماء من فمها، وبعد فترة خرج الدم من عينها، وبعدها الطبيب قال لي العلاج مش عندي".

وأشار، إلى أنه ذهب إلى مجموعة من المشايخ، ولكن كان الدم يتوقف ويعود مرة أخرى، معلقا: "قلت لابنتي علاجك عندي، وكتبت في ورقة الفاتحة والمعوذتين، وقلت لها ضعيها في السلسلة بصدرك".

وواصل: "وفي يوم دخلت ابنتي الحمام، وتركت الحجاب في الخارج، وبعد خروجها، وجدت أن الوقة مكتوب عليها هتموتي".