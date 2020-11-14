عودة التقلبات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 14 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





- طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح- الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: