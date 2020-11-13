منتخب المغرب يسحق أفريقيا الوسطي بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق المنتخب المغربي فوزًا عريضًا على منتخب أفريقيا الوسطي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





ويدين المنتخب المغربي بالفضل في الفوز الكبير، لكريم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي سجل هدفين و أبدع في تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه.





وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة عن طريق أشرف حكيمي، لكن منتخب أفريقيا الوسطى نجح في انتزاع التعادل عبر لويس مافوتا في الدقيقة 25.





وفي الدقيقة 31 سجل كريم زياش الهدف الثاني للمنتخب المغربي من ضربة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33.





واختتم زكريا أبو خلال رباعية فريقه في الدقيقة 64.





ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن منتخب موريتانيا الذي تعادل أمس الأول مع منتخب بورندي 1 /1، ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عن ثلاث نقاط في المركز الثالث.



